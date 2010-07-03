В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на российских дорогах

В ГИБДД пришли к выводу, что одной из основных причин гибели людей на российских дорогах является выезд на встречную полосу. Эту проблему планируют решать при помощи разделения потоков транспорта, рассказали в Госавтоинспекции ТАСС.
Как пояснили сотрудники ГИБДД, идея разделить потоки транспорта, чтобы сократить число случаев выезда на "встречку", нашла отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Согласно данным ведомства, с января по июнь 2019 года, количество ДТП снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом число погибших сократилось на 5,4%, а раненых в результате аварий – на 0,5%. Однако, как отметили в Госавтоинспекции, с начала года также зафиксирован рост всех показателей аварийности с участием пассажиров младше 12 лет.
Ранее сообщалось, что ГИБДД разработает требования к установке камер на дорогах. Глава ведомства Михаил Черников уточнил, что речь идет о передвижных комплексах фото- и видеофиксации.
Кроме того, в конце июня на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения, Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры на автомобильных дорогах. По словам президента, камеры на дорогах устанавливаются для снижения аварийности и травматизма, поэтому их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф. 9 июля Центр организации дорожного движения опубликовал адреса всех камер фотовидеофиксации в Москве.
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