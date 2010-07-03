В ФАР оценили предложение ввести новые тесты на алкоголь и наркотики для водителей

Председатель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал Москве 24 предложение ГИБДД ввести дополнительный вид экспресс-тестирования водителей на алкоголь и наркотики. В частности, инспекторы будут использовать прибор, анализирующий наличие наркотических веществ в слюне автомобилистов.
"Мировой опыт подсказывает, что с точки зрения профилактики на ситуацию особенно с наркоманами за рулем это влияет достаточно эффективно… Алкоголь дает своеобразный запах, который очень трудно спутать. А вот для наркоманов это будет, конечно, неким оружием, которое они не ждали", – сказал Канаев.
При этом эксперт выразил опасения, что нововведение, помимо положительной стороны, может иметь еще и "коррупционные риски". По его словам, инспекторы могут начать бесконтрольно предлагать автомобилистам тестирование.
Ранее ГИБДД предложила ввести дополнительный вид экспресс-тестирования водителей на алкоголь и наркотики. Автомобилистов будут просить подуть в трубочку или сдать слюну на специальный кассетный тест при подозрении на наркотики.
Если при проведении экспресс-тестов подозрения правоохранителей подтвердятся, водителя отправят на полноценное медицинское освидетельствование. Если же тесты ничего не покажут, его просто отпустят.
11 июня Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП. Документ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет для нетрезвых водителей, по вине которых произошла авария.
Уточняется, что за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы. В случае гибели человека вводится ответственность в виде лишения свободы от пяти до 12 лет. Если в ДТП погибли двое и более лиц, виновнику будет грозить от восьми до 15 лет тюрьмы.
Ранее документ был принят Госдумой в третьем чтении. Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, ежегодно более 4 тысяч человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тысяч человек становятся инвалидами.
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