ГИБДД предложила новые тесты на алкоголь и наркотики для водителей

ГИБДД предложила ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики, сообщает телеканал Москва 24.
Автомобилистов будут просить подуть в трубочку или сдать слюну на специальный кассетный тест при подозрении на наркотики. Кассетный тест определяет сразу несколько самых распространенных видов запрещенных веществ, пояснили эксперты.
Если при проведении экспресс-тестов подозрения правоохранителей подтвердятся, водителя отправят на полноценное медицинское освидетельствование. Если же тесты ничего не покажут, его просто отпустят.
11 июня Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП. Документ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет для нетрезвых водителей, по вине которых произошла авария.
Уточняется, что за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы. В случае гибели человека вводится ответственность в виде лишения свободы от пяти до 12 лет. Если в ДТП погибли двое и более лиц, виновнику будет грозить от восьми до 15 лет тюрьмы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.