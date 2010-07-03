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09:32

ГИБДД предложила новые тесты на алкоголь и наркотики для водителей

транспорт безопасность

09:32

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ГИБДД предложила ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики, сообщает телеканал Москва 24.

Автомобилистов будут просить подуть в трубочку или сдать слюну на специальный кассетный тест при подозрении на наркотики. Кассетный тест определяет сразу несколько самых распространенных видов запрещенных веществ, пояснили эксперты.

Если при проведении экспресс-тестов подозрения правоохранителей подтвердятся, водителя отправят на полноценное медицинское освидетельствование. Если же тесты ничего не покажут, его просто отпустят.

11 июня Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП. Документ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет для нетрезвых водителей, по вине которых произошла авария.

Уточняется, что за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы. В случае гибели человека вводится ответственность в виде лишения свободы от пяти до 12 лет. Если в ДТП погибли двое и более лиц, виновнику будет грозить от восьми до 15 лет тюрьмы.

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транспорт безопасность

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