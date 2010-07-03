Опубликован список всех дорожных камер Москвы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Центр организации дорожного движения опубликовал адреса расположения всех камер фотовидеофиксации в Москве. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

"Вы просили – мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)", – говорится в сообщении.

Ранее министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья на своем сайте опубликовало интерактивную карту с местами установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации на территории Московской области.

В пресс-службе Минтранса добавили, что в местах установки комплексов аварийность снижается на 20–30%. За пять месяцев текущего года на подмосковных дорогах количество ДТП сократилось на 8%, количество погибших и раненых снизилось на 7%.

26 июня Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры на автомобильных дорогах. Об этом он заявил на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.

По словам президента, камеры на дорогах устанавливаются для снижения аварийности и травматизма – их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф.

Ранее Минтранс предлагал изменить принципы установки дорожных камер. Ведомство разработало методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, четкие правила установки камер хотят закрепить и в федеральном законодательстве.

