В ФАР оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал Москве 24 сообщение о том, что в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить без суда ограничивать действие водительских прав. Кроме того, предлагается отказаться от практики назначения административных арестов.

"Отмена административного ареста – это некая мулька, которая меняется якобы на то, чтобы расширить полномочия сотрудников ГИБДД. Ограничение водительского удостоверения без судебного решения является по сути нарушением законодательства... Сотрудники ГИБДД не имеют такой возможности. Для того, чтобы им ее дать, нужно переписать Конституцию", – считает эксперт.

Канаев также выразил опасение, что если полномочия автоинспекторов расширят, то это приведет к увеличению коррупции на дорогах.

Ранее состоялась конференция к 45-летию научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. На ней прозвучало предложение позволить инспекторам ГИБДД ограничивать водительские права без суда.



Одной из ключевых тем дискуссии стала утвержденная правительством концепция КоАП. Как подчеркнул начальник административно-правового управления департамента МВД Дмитрий Газизов, сейчас КоАП практически превратился в экономический рычаг, который позволяет пополнить бюджет за счет штрафов.

По мнению Газизова, нужно сокращать компетенцию судей и расширять полномочия инспекторов. Он напомнил, что только в 2018 году в суды направили 6,5 миллиона административных дел, причем 4,5 миллиона из них – от МВД. В настоящее время судебный пристав уполномочен во внесудебном порядке ограничить право управления должника, а инспектор ГИБДД этого не может, отметил представитель МВД. Газизов также призвал отменить такую меру наказания, как административный арест, заменив его превентивным задержанием на срок до 48 часов.

Кроме того, считают эксперты, необходимо вывести из КоАП фотовидеофиксацию нарушений. По их словам, в прошлом году большинство водителей были привлечены к ответственности по КоАП именно по фотовидеофиксации, причем 80 процентов из них – за превышение скорости от 20 до 40 километров в час. В результате любой автовладелец оказывается злостным нарушителем, пояснили эксперты.

В июне ГИБДД предложила ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики для водителей. Автомобилистов будут просить подуть в трубочку или сдать слюну на специальный кассетный тест при подозрении на наркотики. Кассетный тест определяет сразу несколько самых распространенных видов запрещенных веществ, пояснили эксперты. Если при проведении экспресс-тестов подозрения правоохранителей подтвердятся, водителя отправят на полноценное медицинское освидетельствование. Если же тесты ничего не покажут, его просто отпустят.