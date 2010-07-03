Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков

Участницу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Мадиэю Гафур задержали в Германии за контрабанду наркотиков. На крупнейших международных соревнованиях в 2016 году легкоатлетка представляла Нидерланды.

Спортсменка пыталась пересечь границу на своей машине. Полицейские при досмотре обнаружили в салоне авто порядка 50 килограммов метамфетамина и экстази. По информации РИА Новости, стоимость изъятых веществ оценивается в два миллиона евро.

Гафур в составе голландской команды выступала в эстафете 4х400 м. Также она становилась чемпионкой Нидерландов в беге на 400 метров в помещении.

