Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков

Участницу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Мадиэю Гафур задержали в Германии за контрабанду наркотиков. На крупнейших международных соревнованиях в 2016 году легкоатлетка представляла Нидерланды.
Спортсменка пыталась пересечь границу на своей машине. Полицейские при досмотре обнаружили в салоне авто порядка 50 килограммов метамфетамина и экстази. По информации РИА Новости, стоимость изъятых веществ оценивается в два миллиона евро.
Гафур в составе голландской команды выступала в эстафете 4х400 м. Также она становилась чемпионкой Нидерландов в беге на 400 метров в помещении.
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