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10:14

Полиция Сиднея обнаружила партию метамфетамина благодаря ДТП

происшествия за рубежом

10:14

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Фото: police.nsw.gov.au

В Сиднее ДТП помогло сотрудникам правоохранительных органов обнаружить партию метамфетамина на 200 миллионов австралийских долларов (140 миллионов долларов США), передает РИА Новости.

В понедельник, 22 июля, на северо-западе города в припаркованные полицейские автомобили врезался грузовик, который затем быстро скрылся с места происшествия. Через час полиция остановила 26-летнего нарушителя и обыскала транспортное средство. В машине нашли 273 килограмма наркотиков. Водителя задержали, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям.

Сейчас полицейские собирают информацию о передвижении грузовика. При этом представитель полиции штата Новый Южный Уэльс Глен Бейкер назвал эту операцию одной из самых "легких" за всю историю управления, добавив, что у водителя грузовика был "очень плохой день".

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали 43-летнего москвича по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире на улице Керченской. Задержанный неоднократно предоставлял квартиру наркозависимым лицам с целью потребления запрещенных веществ. В ходе обыска помещения были обнаружены и изъяты различные предметы, используемые для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

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происшествия за рубежом

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