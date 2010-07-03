Полиция Сиднея обнаружила партию метамфетамина благодаря ДТП

В Сиднее ДТП помогло сотрудникам правоохранительных органов обнаружить партию метамфетамина на 200 миллионов австралийских долларов (140 миллионов долларов США), передает РИА Новости.
В понедельник, 22 июля, на северо-западе города в припаркованные полицейские автомобили врезался грузовик, который затем быстро скрылся с места происшествия. Через час полиция остановила 26-летнего нарушителя и обыскала транспортное средство. В машине нашли 273 килограмма наркотиков. Водителя задержали, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям.
Сейчас полицейские собирают информацию о передвижении грузовика. При этом представитель полиции штата Новый Южный Уэльс Глен Бейкер назвал эту операцию одной из самых "легких" за всю историю управления, добавив, что у водителя грузовика был "очень плохой день".
Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали 43-летнего москвича по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире на улице Керченской. Задержанный неоднократно предоставлял квартиру наркозависимым лицам с целью потребления запрещенных веществ. В ходе обыска помещения были обнаружены и изъяты различные предметы, используемые для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
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