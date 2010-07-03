Большую партию синтетических наркотиков изъяли в Подмосковье

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Подмосковные полицейские изъяли у водителя крупную партию синтетического наркотического средства. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на начальника пресс-службы ГУ МВД России по МО Татьяну Петрову.

"На автодороге М5 "Урал" был остановлен автомобиль. В ходе осмотра машины полицейские обнаружили и изъяли три полимерных свертка с порошкообразным веществом", – рассказала Петрова.

По словам задержанного, он осуществлял перевозку наркотиков из Москвы в Самару.

"По результатам химического исследования установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком – так называемой "солью", общей массой около 750 грамм", – заключили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Ранее сообщалось об инциденте в Испании, где годовалый мальчик попал в больницу с передозировкой наркотиков. Было возбуждено дело по статье о жестоком обращении с ребенком.