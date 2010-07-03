Российские школьники стали меньше пить и больше заниматься спортом

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Российские дети и подростки стали проводить больше времени в спортзалах и меньше употреблять спиртное и наркотики, сообщает News.ru со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Отмечается, что 2018 год стал рекордным по уменьшению количества алкоголе- и наркозависимых несовершеннолетних. Спиртное стали употреблять на 28% меньше человек, наркотики – на 18% меньше.

Особо подчеркивается, что масштабы проблемы изменчивы от региона к региону. Вместе с тем в 2016 году Минздрав отчитался о сокращении количества пьющих детей на 23% до 56 тысяч человек. Тогда же ведомство давало оптимистичные прогнозы, отмечая тенденцию к постепенной потере интереса к алкоголю со стороны молодежи.

В сфере наркомании ситуация отличалась в худшую сторону. Так, в конце апреля на заседании Совета безопасности Владимир Путин заявил, что за последние пять лет число несовершеннолетних наркоманов выросло на 60%. Глава государства также обратил внимание на почти трехкратное расхождение в цифрах ведомства и данных из неофициальных источников. Общее количество потребителей наркотиков в стране на тот момент составляло около 7,5 миллиона человек.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года. Как сказано в пояснительной записке, регионы следует наделить полномочиями по увеличению минимально допустимого возраста для продажи спиртного, что позволит оградить общество от ранней алкоголизации молодого поколения. Автором инициативы стал депутат Шамсаил Саралиев. Парламентарий считает, что 18-летние молодые люди еще не способны принять осознанное решение в употреблении спиртного.