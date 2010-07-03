Законопроект о продаже алкоголя с 21 года внесен Госдуму

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В Госдуму внесен законопроект о продаже алкоголя с 21 года. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Предлагается наделить регионы полномочиями по увеличению минимально допустимого возраста для продажи алкогольной продукции, что позволит оградить общество от ранней алкоголизации молодого поколения", – сказано в пояснительной записке к документу.

Автор инициативы – депутат Шамсаил Саралиев. Парламентарий считает, что 18-летние молодые люди еще не способны принять осознанное решение в употреблении спиртного.

Сейчас в России действует запрет на продажу спиртного несовершеннолетним. Однако в Минздраве считают такое ограничение недостаточным. Необходимость ужесточить правила продажи спиртного в ведомстве аргументируют данными ВОЗ. Согласно статистике, из-за вредного воздействия алкоголя в мире ежегодно умирает более трех миллионов человек.

Ранее в Госдуме предложили продавать алкоголь и сигареты в отдельных магазинах или специализированных отделах, куда не будут пускать детей. Закрытые боксы, которые оборудованы сейчас у касс, считают недостаточной мерой. Не только детей, но и взрослых хотят отучить от вредных привычек. Треть продаж сигарет и спиртного происходит стихийно именно из-за того, что эти товары находятся под рукой, считают специалисты. Если бы они были скрыты от глаз, покупателей, по мнению депутатов, стало бы меньше.

