Годовалый ребенок в Испании попал в больницу с передозировкой наркотиков

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В испанской Валенсии годовалого ребенка доставили в больницу из-за отравления наркотиков, сообщает портал "Мир 24".

За помощью врачей обратилась 19-летняя женщина – мать мальчика. По ее словам, ребенок постоянно испытывал сонливость и неоднократно падал. Медики диагностировали черепно-мозговые травмы. Впоследствии анализы установили в организме мальчика наличие наркотиков – кокаина и марихуаны.

Возбуждено дело по статье о жестоком обращении с ребенком. Под подозрение попали отец и дядя мальчика. Мальчика передали под опеку властей.

В конце июля трехлетняя россиянка во время отдыха с родителями на острове Ибица случайно отравилась наркотиками. Девочка вместе с мамой гуляла в одном из парков острова. Во время прогулки женщина не заметила, как ребенок что-то подобрал и проглотил. Через некоторое время девочке стало плохо, родители обратились к врачам. Несколько дней она провела в отделении интенсивной терапии.

