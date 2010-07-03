Израильтянка получила в России 7,5 лет за транзит гашиша в багаже

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Как заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц, защита обжалует решение.

25-летняя израильтянка была задержана 9 апреля в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены около девяти граммов гашиша.

В суде она признала вину в хранении наркотика, но отрицала, что является контрабандисткой. С момента ареста она находится в СИЗО, хотя члены еврейской общины предлагали предоставить жилье для домашнего ареста и внести залог.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее сообщила, что он обсуждал дело Иссахар с президентом России Владимиром Путиным. В частности, он "просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы".

Отмечалось, что РФ в ответ поднимала вопрос обмена Иссахар на Алексея Буркова. Жителя Санкт-Петербурга задержали в Израиле по подозрению в "хакерской деятельности" и планируют экстрадировать в США.

17 сентября в пресс-службе Домодедовской таможни сообщили об обнаружении 1,53 грамма марихуаны в рюкзаке прилетевшего из Тель-Авива 36-летнего россиянина. Наркотическое вещество было завернуто в полиэтиленовый пакет.