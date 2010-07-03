Таможенники в Домодедово изъяли у пассажира пакет с марихуаной

В пресс-службе Домодедовской таможни сообщили об обнаружении 1,53 грамма марихуаны в рюкзаке прилетевшего из Тель-Авива 36-летнего россиянина, передает Агентство "Москва".
Уточняется, что наркотическое вещество было завернуто в полиэтиленовый пакет. Также у пассажира изъяли прибор для измельчения курительных смесей и табака. Сам мужчина заявил, что рюкзак ему дали в подарок на работе, а откуда там взялась марихуана, ему неизвестно.
Представители таможни отметили, что в действиях пассажира усматриваются признаки преступления по статье о контрабанде наркотиков. Наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Ранее в аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали гражданина Украины, пытавшегося провести наручные часы марки Hublot стоимостью 38 тысяч долларов. Мужчина объяснил, что приобрел часы во время поездки. Вместе с тем до этого он проследовал по зеленому коридору, что предполагает отсутствие подлежащих таможенному декларированию товаров. Мужчине грозит административное наказание.
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