В Шереметьево пресекли незаконную попытку ввоза часов за 38 тыс долларов

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали гражданина Украины, пытавшегося провести наручные часы стоимостью 38 тысяч долларов, сообщает Агентство "Москва".
Мужчина, прилетевший из Майами, проследовал по зеленому коридору, что предполагает отсутствие товаров, подлежащих таможенному декларированию.
Однако в ручной клади инспектор обнаружил наручные часы марки Hublot. Мужчина объяснил, что приобрел часы во время поездки.
Подлинность и реальную стоимость часов определят на таможенной экспертизе. Пассажиру грозит наказание по статье КоАП "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию".
Ранее в Шереметьево сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз четырех детенышей гиббона из Вьетнама. Во время досмотра багажа 44-летней гражданки Вьетнама таможенник услышал странные звуки из сумки.
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