В Шереметьево пресекли ввоз детенышей гиббона из Вьетнама

Фото: ФТС России

В столичном аэропорту Шереметьево сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз четырех детенышей гиббона из Вьетнама. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Как уточнили в ведомстве, во время досмотра багажа 44-летней гражданки Вьетнама таможенник услышал странные звуки, которые доносились из сумки-переноски с собакой хаски. При проверке сотрудники Шереметьево обнаружили в переноске клетку с четырьмя детенышами гиббона. Малыши были плотно завернуты в мешки, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что найденным детенышам гиббона – от двух до четырех месяцев. Животные сильно ослабли, один детеныш погиб.

В настоящее время детеныши находятся в центре передержки. У пассажирки из Вьетнама, которая пыталась их провезти, не оказалось разрешения на транспортировку животных, которые подпадают под действие конвенции СИТЕС. Сотрудники ФТС проводят проверку. Назначена стоимостная экспертиза, отметили в ведомстве.

Накануне таможенники пресекли незаконный ввоз 16 щенков породы бульдог поездом Кишинев – Москва. У перевозивших их граждан Молдавии не было ветеринарных документов. Инспекторы заметили переноски с 12 щенками в одном из вагонов. Еще четырех щенков сотрудники Брянской таможни обнаружили у женщины в соседнем вагоне. При этом оба пассажира заявили, что везли собак родственникам.