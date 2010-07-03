Таможенники пресекли незаконный ввоз 16 щенков поездом Кишинев – Москва

18:45
18:45
Поделиться в социальных сетях:
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Сотрудники Брянской таможни обнаружили в поезде Кишинев – Москва 16 щенков без ветеринарных документов. О происшествии сообщила пресс-служба Центрального таможенного управления, передает Агентство "Москва".
"При таможенном контроле поезда Кишинев – Москва инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни пресекли незаконный ввоз живых щенков. Щенят породы бульдог незаконно пытались ввезти на таможенную территорию Евразийского экономического союза двое граждан Молдавии", – сказано в сообщении.
Инспекторы обнаружили переноски с 12 щенками в одном из вагонов. Их хозяин рассказал, что вез животных в Москву по просьбе знакомых и якобы не знал, что нужно предоставить ветеринарные документы.
В соседнем вагоне ехала женщина, у которой с собой было четыре щенка. Она заявила, что везла их в подарок родственникам и тоже не знала про таможенные правила.
В отношении иностранных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ "Несоблюдение установленных запретов и ограничений".
Животных вернули на сопредельную территорию.
Ранее в аэропорту Шереметьево задержали пассажира с рогами белого носорога. В его ручной клади обнаружили рога коричневого цвета с металлической оправой у основания. Недавно сотрудники Домодедовской таможни в ходе досмотра рейса Хошимин – Москва остановили 58-летнего гражданина Вьетнама, который пытался незаконно провезти через границу пять обезьян и пять лемуров.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: