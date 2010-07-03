Таможенники пресекли незаконный ввоз 16 щенков поездом Кишинев – Москва

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Сотрудники Брянской таможни обнаружили в поезде Кишинев – Москва 16 щенков без ветеринарных документов. О происшествии сообщила пресс-служба Центрального таможенного управления, передает Агентство "Москва".

"При таможенном контроле поезда Кишинев – Москва инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни пресекли незаконный ввоз живых щенков. Щенят породы бульдог незаконно пытались ввезти на таможенную территорию Евразийского экономического союза двое граждан Молдавии", – сказано в сообщении.

Инспекторы обнаружили переноски с 12 щенками в одном из вагонов. Их хозяин рассказал, что вез животных в Москву по просьбе знакомых и якобы не знал, что нужно предоставить ветеринарные документы.

В соседнем вагоне ехала женщина, у которой с собой было четыре щенка. Она заявила, что везла их в подарок родственникам и тоже не знала про таможенные правила.

В отношении иностранных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ "Несоблюдение установленных запретов и ограничений".

Животных вернули на сопредельную территорию.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали пассажира с рогами белого носорога. В его ручной клади обнаружили рога коричневого цвета с металлической оправой у основания. Недавно сотрудники Домодедовской таможни в ходе досмотра рейса Хошимин – Москва остановили 58-летнего гражданина Вьетнама, который пытался незаконно провезти через границу пять обезьян и пять лемуров.

