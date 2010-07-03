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16:04

Таможенники изъяли незаконно перевезенных в багаже котят леопарда

происшествия животные общество

16:04

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Таможенники изъяли котят леопарда, которых незаконно перевозили в багаже

Таможенники аэропорта Внуково изъяли у пассажира, прилетевшего из Узбекистана, шесть котят азиатского леопарда, передает телеканал Москва 24. Мужчина пытался провезти их в багаже.

Он спрятал зверей в пластиковые корзины, которые упаковал в полиэтиленовые пакеты. Разрешительных документов у него не было.

Возбуждено уголовное дело. В ходе проверки правоохранители провели обыски у другого фигуранта по этому делу – он держал в московской квартире двух орангутанов, также ввезенных незаконно.

Котят передали в благотворительный фонд защиты животных, а обезьян – в столичный зоопарк.

Ранее сообщалось, что объемы контрабанды экзотических животных сократились благодаря закону, запрещающему жестокое обращение с животными.

По данным таможенных служб, чаще всего в Россию незаконно ввозят ящериц, пауков, крокодилов и приматов. Популярны макаки, лемуры и попугаи. На экспорт идут тигры, их кости, шкуры, птицы семейства соколиных, а также желчь и лапы медведя, мускус кабарги.

Главные "поставщики" нелегальных животных – Куба, Перу и Мадагаскар. Из Таиланда, Вьетнама и с Филиппин везут лекарственные препараты, содержащие части редких животных и растений.

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происшествия животные общество

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