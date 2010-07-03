Объем контрабанды экзотических животных уменьшился в России

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Объемы контрабанды экзотических животных сократились благодаря закону, запрещающему жестокое обращение с животными, сообщает газета "Известия".

Административных и уголовных дел в этой сфере стало меньше на треть. Тем не менее пограничники все еще выявляют крупные партии живого "товара".

Чаще всего в Россию незаконно ввозят ящериц, пауков, крокодилов и приматов. Популярны макаки, лемуры и попугаи. На экспорт идут тигры, их кости, шкуры, птицы семейства соколиных, а также желчь и лапы медведя, мускус кабарги.

Главные "поставщики" нелегальных животных – Куба, Перу и Мадагаскар. Из Таиланда, Вьетнама и с Филиппин везут лекарственные препараты, содержащие части редких животных и растений.

Основными адресатами становятся контактные зоопарки и мобильные зверинцы, полагает председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Второй источник спроса – частные коллекционеры, напомнила представитель коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики зоозащитница Елена Жаркова.

