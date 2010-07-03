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17:02

Департамент природопользования поддержал запрет держать дома опасных животных

общество

17:02

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном департаменте природопользования прокомментировали инициативу Минприроды РФ составить список животных, которых нельзя содержать в домашних условиях.

"Департамент поддерживает идею запретить содержать дома редкие виды опасных животных – ядовитых змей, пауков и так далее. Для других видов экзотических животных необходимо прописать условия содержания – площадь, необходимую для данного вида животных, специальное питание, микроклимат", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.

В департаменте отметили, что приложения к закону "Об ответственном обращении с животными" разрабатывают несколько ведомств. Специалисты департамента природопользования Москвы также принимают участие в заседании рабочих групп.

Перечень запрещенных животных не утвержден, он будет рассмотрен правительством РФ.

Ранее сообщалось, что Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях. Среди них оказались питоны, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи, волки, динго, гиеновые собаки, медоеды, росомахи, макаки, павианы, филины, электрические угри, мурены. Под запрет также попадают крупные представители семейства кошачьих – львы, тигры, гепарды, леопарды.

Действующий закон предусматривает, что в отдельных актах отдельно пропишут рекомендации к приютам для животных и требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях и бизнесе.

общество

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