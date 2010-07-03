Департамент природопользования поддержал запрет держать дома опасных животных

В столичном департаменте природопользования прокомментировали инициативу Минприроды РФ составить список животных, которых нельзя содержать в домашних условиях.
"Департамент поддерживает идею запретить содержать дома редкие виды опасных животных – ядовитых змей, пауков и так далее. Для других видов экзотических животных необходимо прописать условия содержания – площадь, необходимую для данного вида животных, специальное питание, микроклимат", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.
В департаменте отметили, что приложения к закону "Об ответственном обращении с животными" разрабатывают несколько ведомств. Специалисты департамента природопользования Москвы также принимают участие в заседании рабочих групп.
Перечень запрещенных животных не утвержден, он будет рассмотрен правительством РФ.
Ранее сообщалось, что Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях. Среди них оказались питоны, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи, волки, динго, гиеновые собаки, медоеды, росомахи, макаки, павианы, филины, электрические угри, мурены. Под запрет также попадают крупные представители семейства кошачьих – львы, тигры, гепарды, леопарды.
Действующий закон предусматривает, что в отдельных актах отдельно пропишут рекомендации к приютам для животных и требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях и бизнесе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.