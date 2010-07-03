Гражданина КНР задержали при попытке ввезти одежду люксовых брендов в Шереметьеве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Гражданина Китая пытался незаконно ввезти обувь и аксессуары люксовых брендов из Рима в Шереметьево.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе таможни, в результате таможенного досмотра багажа у задержанного обнаружили 16 предметов Louis Vuitton, Chanel и Hermes.

Отмечается, что среди товаров были незадекларированные предметы кожгалантереи, обуви и наручные часы.

Для определения подлинности и стоимости товаров инспектор принял решение о назначении таможенной экспертизы.

В действиях пассажира усматриваются признаки административного правонарушения, указали в пресс-службе.

28 марта сотрудники таможни в Шереметьеве пресекли попытку ввоза в РФ более двух тысяч зубных имплантов из Кореи.