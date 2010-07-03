Более двух тысяч зубных имплантов изъяли у пассажира в Шереметьево

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Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево пресекли попытку ввоза в РФ более двух тысяч незадекларированных стоматологических изделий из Кореи.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-служба ведомства, незадекларированные предметы изъяли после проведения рентгеноскопии багажа 32-летнего гражданина Кореи.

"В результате таможенного досмотра были обнаружены 2 тысячи 219 стоматологических предметов: сканмаркеры и аналоги имплантов", – говорится в сообщении.

Пассажир заявил, что все указанные изделия являются образцами для выставки. Однако, по информации органа, стоимость товаров составляет более трех миллионов рублей.

Данные изделия включены в единый список продукции, перемещение через таможенную границу ЕАЭС которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

В действиях пассажира усматриваются признаки административных правонарушений, заключили в ведомстве.

25 марта сотрудники таможни в Шереметьеве пресекли попытку пассажира рейса Лос-Анджелес – Москва незаконно ввезти в РФ часы Rolex и золотое кольцо на сумму 5 миллионов рублей.