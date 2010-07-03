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03:33

Мужчина пытался незаконно ввезти в РФ часы и кольцо на сумму 5 млн

происшествия

03:33

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Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево пресекли попытку пассажира рейса Лос-Анджелес – Москва незаконно ввезти в РФ часы Rolex и золотое кольцо.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства, сотрудники таможни остановили гражданина Армении 1975 года рождения, который следовал по "зеленому коридору".

В результате проведения досмотра ручной клади пассажира были обнаружены две пары незадекларированных наручных часов Rolex и золотое кольцо 750 пробы.

Стоимость задержанных товаров составила 4 миллиона 959 тысяч 180 рублей. По факту контрабанды усматриваются признаки уголовного преступления.

10 декабря 2018 года в петербургском аэропорту Пулково задержали барабанщика российской рок-группы Animal ДжаZ Сергея Кивина за попытку вывезти за границу крупную сумму денег.

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происшествия

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