Мужчина пытался незаконно ввезти в РФ часы и кольцо на сумму 5 млн

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево пресекли попытку пассажира рейса Лос-Анджелес – Москва незаконно ввезти в РФ часы Rolex и золотое кольцо.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства, сотрудники таможни остановили гражданина Армении 1975 года рождения, который следовал по "зеленому коридору".

В результате проведения досмотра ручной клади пассажира были обнаружены две пары незадекларированных наручных часов Rolex и золотое кольцо 750 пробы.

Стоимость задержанных товаров составила 4 миллиона 959 тысяч 180 рублей. По факту контрабанды усматриваются признаки уголовного преступления.

10 декабря 2018 года в петербургском аэропорту Пулково задержали барабанщика российской рок-группы Animal ДжаZ Сергея Кивина за попытку вывезти за границу крупную сумму денег.