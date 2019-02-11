Кокаин обнаружили у гражданки Белоруссии в Шереметьеве

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Таможенники в Шереметьеве в ходе осмотра обнаружили у гражданки Белоруссии, прилетевшей из Нью-Йорка, кокаин. Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

"В ходе таможенного досмотра багажа пассажирки были обнаружены две банки с белым кристаллическим веществом, пластиковая колба с белым веществом внутри и шесть таблеток Ifafonal Diazepam", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Проведенный экспресс-анализ дал положительный результат на наличие кокаина. Девушка подозревается в контрабанде наркотических веществ.