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16:51

В Подмосковье трех человек осудили условно за контрабанду рогов черного носорога

суды

16:51

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Фото: ТАСС/David Tanecek

Домодедовский городской суд Московской области приговорил мужчину к четырем годам условно с трехлетним испытательным сроком и к штрафу в размере 1 миллиона рублей за контрабанду рогов носорога. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Его подельники, мужчина и женщина, получили три года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

В апреле 2018 года один из подсудимых согласился вывезти из ЮАР в Москву 30 килограммов рогов черного носорога, занесенного в Красную книгу. За эту услугу он получил от знакомого 20 тысяч рублей, хотя стоимость рогов оценивается в более чем 30 миллионов рублей. Мужчину и его сообщников задержали в аэропорту Домодедово.

В начале января Домодедовский городской суд приговорил к восьми годам мужчину, пытавшегося ввезти из Доминиканы в Россию крупную партию наркотиков.

суды

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