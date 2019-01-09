Пару контрабандистов отправили в колонию за попытку сбыта 1 кг кокаина

Домодедовский городской суд Подмосковья вынес приговор по делу пары контрабандистов, пытавшихся провезти в Россию партию кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Как сообщает Агентство "Москва", двоих граждан РФ, следовавших рейсом Пунта-Кана – Москва, задержали в мае 2017 года. В ходе досмотра в багаже задержанных сотрудники таможни обнаружили наркотики, незаконно купленные в Доминиканской Республике с целью сбыта на территории России.
В отношении осужденных возбудили уголовное дело о контрабанде и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд признал злоумышленников виновными. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а женщину – к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима.
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