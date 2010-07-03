В аэропорту Домодедово задержали 16 коз из Австралии

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Россельхознадзор приостановил оформление 16 племенных коз и козлов, поступивших в Московский регион из Австралии, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, животные находятся на пограничном пункте "Домодедово-Карго". Уточняется, что при проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие нескольких необходимых документов.

Животных отправили на карантин под контроль Ветеринарной службы министерства сельского хозяйства области. За нарушения правил в отношении грузополучателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее москвичка обвинила авиакомпанию S7 в том, что ее кошка не пережила рейс из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Питомец выбрался из клетки во время разгрузки и попал под колеса машины для перевозки багажа.