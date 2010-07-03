Собаке не дали улететь из Шереметьева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Собаку в Шереметьеве не выпустили из России, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Инцидент произошел в терминале D. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на пункте ветконтроля в аэропорту приостановило оформление живой собаки. Она должна была направиться в Молдавию в сопровождении ветеринарного свидетельства.

Выяснилось, что ветеринарное свидетельство распечатали на бланке без степеней защиты. Отмечается, что погрузка животного на борт воздушного судна запрещена.

В феврале в терминале E того же аэропорта приостановили оформление собаки, следовавшей во Францию. В документах не оказалось наименования должности ветеринарного врача, выдавшего ветеринарное свидетельство. Кроме того, ветеринарное свидетельство не соответствовало форме гособразца.