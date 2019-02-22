Собаку не выпустили из Шереметьева во Францию

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В столичном аэропорту Шереметьево приостановлено оформление собаки, следовавшей во Францию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Инцидент произошел в терминале Е. В документах не оказалось наименования должности ветеринарного врача, выдавшего ветеринарное свидетельство. Кроме того, ветеринарное свидетельство не соответствовало форме гособразца.

"Погрузка животного на борт воздушного судна запрещена", – резюмировали в ведомстве.