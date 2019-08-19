Какие ограничения для провоза продуктов действуют в России

С 19 августа начали действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже и в ручной клади через российскую границу. Ограничения разрешают иметь при себе не более пяти килограммов продуктов и трех букетов цветов. Рассказываем, какие нормы по перевозке продуктов в Россию действуют сегодня.

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

"Новые" ограничения

С 19 августа для россиян начали действовать новые правила по ввозу фруктов, овощей и цветов на территорию России. При этом ранее пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано пояснила, что об ужесточении каких-либо норм речи нет.

По ее словам, правила действуют уже несколько лет – с 2017 года, а изменения, которые вступили в силу с 19 августа, нужны только для "гармонизации российской нормативно-правовой базы" с законодательством Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На данный момент, согласно нормам, в багаже и ручной клади можно провозить не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов (по 15 штук в каждом). Правила ввоза действуют в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. В частности, в перечь входят финики, ананасы, авокадо, манго, абрикосы, черешня, персики, сливы и цитрусовые, а также бобовые, орехи, томаты, огурцы, морковь и другие.

Новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов вступили в силу 19 августа

Для более крупных партий на границе требуются фитосанитарные сертификаты. Также сертификаты необходимы для провоза семян и картофеля в любом количестве. При отсутствии документов товары могут вернуть обратно или уничтожить. Данные требования распространяются на перевозки всеми видами транспорта, в числе которых – самолеты, железнодорожный и водный транспорт, а также автобусы и автомобили.

Фитосанитарный сертификат – документ международного уровня, подтверждающий, что товары растительного происхождения, транспортируемые через границу Российской Федерации, отвечают всем установленным санитарно-карантинным требованиям и нормам безопасности.

– документ международного уровня, подтверждающий, что товары растительного происхождения, транспортируемые через границу Российской Федерации, отвечают всем установленным санитарно-карантинным требованиям и нормам безопасности.

Что еще и как можно провезти с собой?

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

С 2014 года в России запретили импорт некоторых видов продовольствия из ЕС, США, Канады, Австралии и других государств в ответ на антироссийские санкции со стороны этих стран. Под эмбарго в том числе попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей. Однако список санкционной продукции касается только компаний-импортеров. Например, иностранный сыр или хамон для личного пользования ввозить можно. Главное – соблюдать в этом случае нормы таможни.

Сейчас любое физическое лицо может провести в багаже до пяти килограммов указанных товаров в заводской упаковке, причем только готовой продукции. Ввозить сырое мясо, сырую рыбу, полуфабрикаты нельзя. Более того, у таможни могут возникнуть вопросы и по поводу сыра, завернутого в бумагу, который можно купить на рынке, а не в официальном магазине. В конце июня продовольственное эмбарго продлили до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, спокойно ввозить в Россию можно и алкоголь – до трех литров и только лицам старше 18 лет. Можно привезти с собой и больше – до пяти литров – однако за превышение нормы придется оплатить пошлину (по 10 евро за каждый литр). Также ввести в страну разрешено не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака.