Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза багажа

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Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано опровергла сообщения СМИ об ужесточении правил провоза багажа через границу. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что нормы провоза растительной продукции в ручной клади, согласно которым при ее ввозе весом более пяти килограммов требуется оформление фитосанитарных сертификатов, действуют уже несколько лет. Для обычных граждан они не изменятся.

Изменения в правилах карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через российскую границу, которые вступят в силу 19 августа, направлены на совершенствование контроля таможенниками. Ввоз продукции высокого фитосанитарного риска (к этой категории относятся, например, свежие огурцы и помидоры, а также арбузы, дыни и цветы для букетов) через таможенную границу ЕАЭС возможен без фитосанитарных сертификатов при условии, что продукция ввозится в ручной клади пассажиров или членов экипажа, а также в почтовых отправлениях и в вагонах-ресторанах. Есть одно условие – количество такой продукции не должно превышать пяти килограммов, при этом она не должна являться семенами, семенным материалом или картофелем.

Как пояснила Мелано, прописанные правила уже действуют с 1 июля 2017 года, а новое постановление правительства гармонизирует нормативно-правовую базу. Обычные граждане не почувствуют на себе никаких изменений.