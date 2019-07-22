Правила провоза багажа через границу ужесточат в России

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В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу.

Как пишет "Российская газета", в багаже и ручной клади можно будет провозить не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов по 15 штук в каждом.

Для более крупных партий на границе потребуют фитосанитарные сертификаты. При их отсутствии товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

В частности, в перечь вошли финики, ананасы, авокадо, манго, абрикосы, черешня, персики, сливы и цитрусовые, а также бобовые, орехи, томаты, огурцы и морковь.

Новые правила будут распространяться на пассажиров и членов экипажей всех видов транспорта, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С 2019 года норму беспошлинного ввоза товаров из-за границы на территорию ЕАЭС, включающего Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию, снизили до 500 евро.