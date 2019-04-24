Снова без хамона? Инициатива российского бизнеса о запрете на ввоз "санкционки"

Мясные бизнесмены предложили запретить гражданам ввоз в страну иностранной мясной и молочной продукции. В Минсельхозе подтвердили поступление предложения и отметили, что разделяют опасения об угрозе заноса таким образом болезней животных. В то же время источник СМИ в аппарате Кабинета министров заявил: запрещать физическим лицам ввоз разрешенного ранее количества продуктов никто не планирует. Чем обосновано предложение бизнеса и ждать ли нового табу на хамон и пармезан для личного пользования, читайте в материале Москвы 24.

Запрет на ввоз продукции для личного пользования

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

С предложением запретить ввоз частным лицам мясной и молочной продукции для личного пользования из-за рубежа выступила Национальная мясная ассоциация (НМА). Представители организации, в их числе "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком", 20 марта направили письмо с соответствующим предложением в аппарат вице-премьера Алексея Гордеева. Подлинность документа подтвердил "Ведомостям" руководитель НМА Сергей Юшин.

Под запрет на ввоз могут попасть любимые многими хамон и пармезан. Однако в письме есть и оговорка: не распространять правила на смеси для детей и другое детское питание. Представители Минсельхоза заявили, что инициативу поддерживают.

Правда, позже в СМИ появилась информация о том, что правительство все же не планирует запрещать частным лицам ввоз в Россию мясной и молочной продукции в допустимых размерах. "Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается", – рассказал ТАСС источник из Кабмина.

Тем не менее идея у представителей ассоциации появилась не из ниоткуда. По словам Юшина, в настоящее время растут риски заноса из-за рубежа вместе с мясом и молочной продукцией опасных болезней животных, в их числе – африканской чумы свиней (АЧС). В прошлом году 14 стран обратились во Всемирную организацию охраны здоровья животных, чтобы зарегистрировать вспышки АЧС, которых в итоге насчитали почти пять тысяч. В этом году ситуация не улучшается: на настоящий момент известно уже о двух тысячах очагов заболеваний.

Сейчас вирус активно распространяется в Китае, крупнейшем производителе и в то же время потребителе мясной продукции. "Если раньше столь значительных падений объема производства мы не наблюдали, то в этом году в Китае катастрофа, – рассказал Москве 24 исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. – Из-за вспышек АЧС зафиксировано падение производства на 30%".



Впервые африканская чума свиней появилась в России в 2007 году. И в последние годы удалось добиться заметного сокращения вспышек заболевания — с 290 случаев в 2016 году до 105 — в 2018 году.



Реальная опасность?

Фото: ТАСС/dpa/Christian Charisius

При этом инициатива все-таки вызывает ряд вопросов. "Вопрос в том, насколько это оправдано реальными рисками, – поделился мнением с Москвой 24 председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. – Или бизнесмены просто пытаются недобросовестным образом отбиться от конкуренции".

Представители НМА объяснили, что ввозимые мясные продукты могут спровоцировать подобную ситуацию и в России: один из каналов распространения вируса – антропогенный. Для человека вирус не опасен, но распространяться может контактным путем или через пищевые отходы – со свалок АЧС вполне может разносить ветер или дикие животные. В то же время Россельхознадзор говорит, что основными источниками возбудителя болезни являются дикие кабаны и домашние свиньи.

При этом резидент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев отметил, что отследить, когда вирус попадет на промышленное предприятие, и предупредить заражение на 100% невозможно. А единственный способ борьбы с заразой – полное уничтожение инфицированных особей. Основатель и основной владелец компании "Дымов" Вадим Дымов заявил, что такой способ профилактики повысит защищенность российских животных.

С представителями ассоциации согласился и директор ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии РАН Игорь Тихонович: "АЧС действительно нужно опасаться, это очень коварное заболевание, которое выкашивает свиней сотнями тысяч". Кроме того, профессор подтвердил, что каналов распространения заразы очень много.

Животное может заразиться от остатков пищи, от трупов умерших животных – путей развития много, и передается чума очень легко, захватывает большие территории, а эффективного лечения пока нет.



Однако Тихонович предложил не решать проблему таким категоричным способом. По его словам, полностью запрещать ввоз продуктов в страну не имеет никакого смысла, достаточно отслеживать – кто и где производит зараженную продукцию. "Россельхознадзор следит за такими вещами, и если появилась вспышка АЧС в конкретном регионе, то стоит прекратить ввоз продукции именно оттуда, а не повсеместно".

Россиянам могут запретить ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа

Возможность полного запрета смутила и Шелища. По его словам, российские производители научились отлично производить санкционную продукцию самостоятельно, а значит, запрет, по его версии, может положительно повлиять на уровень продаж. "Они уже сейчас научились отлично делать, например, хамон, – объяснил Шелищ. – И если будет запрет привозить из-за рубежа, любителям хамона не останется ничего, кроме как покупать их продукцию".

Более того, он задался вопросом о том, обоснована ли опасность настолько, чтобы вводить новый запрет для граждан страны.

Следует ли ущемлять граждан и ограничивать их в правах? Для этого должна быть угроза для людей или общественной безопасности – и вот это надо обосновать.



Однако представитель "Роспродсоюза" заявил, что количество продуктов, которые ввозят из-за рубежа, настолько мизерное, что отказ от него не способен оказать никакого влияния на российский бизнес. "Для индустриальных производителей это незначимый объем, ради которого стоило бы идти на такие непопулярные меры – ограничивать права физических лиц, – объяснил Востриков. – Поэтому экономической целесообразности здесь явно не присутствует".

Кроме того, он попросил обратить внимание на то, что в настоящий момент на одной чаше весов лежат незначительные объемы западных яств, которые привозят с собой как съедобные сувениры, а с другой стороны – риски проникновения заболеваний, которые в этом году в мире активизировались. С этой точки зрения, по его словам, видно, почему предлагается такой неприятный шаг. Он также добавил, что даже не ожидает поддержки от граждан в этом вопросе. "Люди любое ограничение встречают не очень позитивно", – объяснил Востриков.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Собеседник Москвы 24 также добавил, что многие государства в мире практикую запрет на ввоз физическими лицами определенных продуктов. Его слова подтвердил и главный аналитик группы "Черкизово" Андрей Дальнов. Он обратил внимание на то, что свободные от АЧС страны уже ужесточают наказание за ввоз багажом мяса и мясной продукции.



Ответственность за ввоз мясных товаров есть в Японии. А в 2018 году Евросоюз запретил ввоз багажом мяса, мясных продуктов, молочных продуктов и некоторых других пищевых товаров для защиты от заражения АЧС. На Тайване за ввоз продукции, содержащей свинину из Вьетнама, предусмотрен штраф 6,5 тысячи долларов, также ограничен ввоз продукции из свинины из Гонконга, Макао, Лаоса, Камбоджи и Таиланда.



Кроме того, руководитель НМА объяснил, какая опасность кроется в привезенной молочной продукции. Не каждый сыр готовится из пастеризованного (подвергшегося термической обработке) молока. А значит, через такие продукты возбудители опасных болезней животных, например, ящур, могут попасть в Россию. Но представители молочной промышленности его не поддержали.

Исполнительный директор Союзмолока Артем Белов заявил, что в этой категории опасность преувеличена, ведь 99% продукции проходят термическую обработку, в результате чего все вирусы гибнут. Ну а если взять некоторые виды твердых сыров, например, пармезан, которые готовятся из нестерилизованного молока, срок созревания таких продуктов начинается от девяти месяцев. За это время, по словам Белова, все вирусы гибнут.

"Запрещенка"

Уничтожение санкционных продуктов питания. Фото: ТАСС/Сергей Медведев

Напомним, импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 году в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний. Однако список санкционной продукции касается компаний-импортеров. Сыр, хамон или алкоголь для личного пользования частными лицами ввозить можно. Главное – соблюдать в этом случае нормы таможни.

В 2019 году правила ввоза в страну продукции животного происхождения практически не изменились. Каждое физическое лицо может пронести в багаже до пяти килограммов указанных товаров в заводской упаковке. Обратите внимание – именно готовой продукции. Ввозить сырое мясо, сырую рыбу, полуфабрикаты нельзя. Более того, у таможни могут возникнуть вопросы и по поводу сыра, завернутого в бумагу, какой можно купить на рынке, а не в официальном магазине.

Под эти правила попадают и растительные продукты с высоким фитосанитарным риском. К ним относятся экзотические плоды (инжир, манго, папайя и всякие диковинные дурианы с мангустинами, которые туристы любят привозить из Азии — показать-попробовать), свежие овощи, орехи, в том числе кокосы, сухофрукты (например, финики из Туниса и Марокко), злаки. Продукты с низким фитосанитарным риском, например, чай или кофе, попадают под стандартные нормы багажа.

Кроме того, спокойно ввозить в Россию можно и алкоголь – до трех литров и только лицам старше 18 лет. Однако в этом вопросе таможенники готовы пойти на уступки, и максимально возможное количество соответствующих напитков может доходить до пяти литров. Однако за превышение нормы придется оплатить пошлину.

Есть в этом вопросе и несколько оговорок. Например, овощи, фрукты, зелень, орехи из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Молдавии, Грузии и стран ЕС запрещены к ввозу в Россию вообще. А также ни в каких количествах и ни из какой страны нельзя привозить картофель, семена и посадочные материалы.

В то же время Россельхознадзор имеет право запрещать на время ввоз той или иной продукции из определенных регионов. Причиной для таких ограничений могут стать в том числе вспышки вирусов.