В Домодедове у пассажира с Ибицы изъяли кокаин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники Домодедовской таможни задержали гражданина России, который пытался провезти кокаина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, наркотическое средство, масса которого составила 0,46 грамма, находилось в багаже прибывшего рейсом с Ибицы 48-летнего мужчины.

Задержанного подозревают в контрабанде наркотических средств. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы до семи лет и штраф до миллиона рублей.

28 марта в аэропорту Шереметьево пресекли попытку ввоза в страну более двух тысяч незадекларированных зубных имплантов из Кореи.