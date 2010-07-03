Правила провоза багажа через границу ужесточили

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В России с 19 августа начали действовать новые правила провоза фруктов, овощей, цветов и елей в багаже через госграницу. Об этом говорится в постановлении правительства России на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в багаже и ручной клади можно будет провозить не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов по 15 штук в каждом.

Для более крупных партий на границе потребуют фитосанитарные сертификаты. При их отсутствии товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

В частности, в перечь вошли финики, ананасы, авокадо, манго, абрикосы, черешня, персики, сливы и цитрусовые, а также бобовые, орехи, томаты, огурцы и морковь.

Новые правила будут распространяться на пассажиров и членов экипажей всех видов транспорта, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В Россельхознадзоре пояснили, что постановление призвано гармонизировать нормы наднационального и российского законодательства. Там также уточнили, что правила действуют на территории стран ЕАЭС с июля 2017 года.

"Они были закреплены решением Евразийской экономической комиссии. Выход постановления правительства – это момент гармонизации законодательства", – сказали в ведомстве.

С 2019 года норму беспошлинного ввоза товаров из-за границы на территорию ЕАЭС, включающего Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию, снизили до 500 евро.