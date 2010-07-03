В Госдуме прокомментировали идею запрета вин из Грузии

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил идею запрета экспорта винной продукции из Грузии, передает RT.

"Введение моратория на их импорт – это с одной стороны, адекватный и достойный ответ на происходящее в республике, с другой – шанс для производителей полуострова (Крым. – Прим. ред.), они могут полностью заменить грузинскую продукцию на полках российских магазинов", – заявил депутат.

Ранее Госдума приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них экономическими мерами. Отмечалось, что речь шла о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также об ограничении денежных переводов в эту страну.

С 8 июля в силу вступил запрет на пассажирские перевозки из России в Грузию. Такое решение власти России приняли в связи с акциями протеста в Тбилиси 20 июня.

Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на подобных мероприятиях. Однако это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции. Их сторонники пошли на штурм здания парламента.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина. Из-за этого инцидента здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.

Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После инцидента "Рустави 2" стали покидать сотрудники.

Поступок Габунии раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. В Кремле назвали оскорбление "большим позором для грузин". В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего "Рустави 2".

