Грузинский телеканал остановил вещание после ругани в адрес Путина

Фото: EPA/TASS/Zurab Kurtsikidze

Грузинская телекомпания Rustavi 2 временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания.

Таким образом они выразили недовольство выступлением журналиста Георгия Габунии, который начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

В ночь на понедельник жители Тбилиси закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, потребовав увольнения журналиста и отставки гендиректора Ники Гварамия.

Он заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию ведущего. При этом телекомпания принесла извинения за нецензурную лексику.

МВД Грузии заявило, что отправило к зданию сотрудников для обеспечения общественного порядка и безопасности работников телеканала, передает ТАСС.

Выступление журналиста Габунии осудили президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который назвал инцидент провокацией.

21 июня Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.

Решение было принято после того, как в Тбилиси начались акции протеста. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, следуя протоколу, сел в кресло спикера парламента.

Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщалось о 240 пострадавших.