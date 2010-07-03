Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Фото: ТАСС/Зураб Курцикидзе/ЕРА

Власти Грузии решили пойти на уступки участникам акций протеста в Тбилиси. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" согласилась провести запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе. Об этом 24 июня объявил основатель и председатель партии Бидзина Иванишвили, передает ТАСС.

По словам политика, правящая партия "выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы". Власти собираются проводить парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере.

Иванишвили напомнил, что после конституционной реформы было сказано, что переход на пропорциональную систему состоится в 2024 году, а избирательный барьер должен был составить 5%. Как отметил политик, аннулирование этого барьера к 2020 году означает, что власти "готовы дать шанс всем политическим партиям пройти в парламент".

По нынешнему законодательству в Грузии действует смешанная избирательная система. 73 из 150 депутатов парламента избираются по мажоритарной системе, а еще 77 – по пропорциональной.

Проведение выборов в парламент по пропорциональной системе было одним из требований протестующих. С 20 июня они устраивают массовые выступления у здания парламента в грузинской столице.

Беспорядки в Тбилиси начались после инцидента в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента. Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции. Радикалы пошли на штурм здания парламента. Под давлением митингующих спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост.

Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщается о 240 пострадавших.

Для обеспечения безопасности россиян Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс РФ объявил, что грузинским авиакомпаниям также запретят полеты в Россию с 8 июля.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в организации протестов в стране Россию. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал такое заявление крайне непрофессиональным.

Певица и представитель Общественной палаты РФ Диана Гурцкая прокомментировала действия грузинских политиков и извинилась перед туристами из России за протесты радикалов в ее родной Грузии, сообщает ИА "НСН". Она напомнила, что гостеприимство является одной из основных традиций грузинского народа. "Статус гостя всегда высок и почетен, его нельзя обидеть или оскорбить. И странно, что есть люди, забывшие об этом. Такое просто недопустимо", – подчеркнула Гурцкая. При этом певица выразила уверенность, что политики не смогут разделить два братских народа.