Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией

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Российским авиакомпаниям запрещено с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию. Указ подписал Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что документ принят в целях обеспечения национальной безопасности РФ и защиты граждан "от преступных и иных противоправных действий". Правительству поручено принять меры по возвращению россиян, временно находящихся на территории Грузии, и их багажа.

МИД РФ поручено обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан РФ и их возвращением в Россию.

Ранее Дмитрий Медведев назвал крайне непрофессиональным заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

По словам российского премьера, Зурабишвили не вошла в курс дела или сознательно искажает положение дел. "Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", – отметил Медведев.

Глава кабмина также предупредил, что при нарастании антироссийских настроений Москва ограничит турпоток. "И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", – подчеркнул он.

Россиян просят не выходить на проспект Руставели вечером 21 июня

Акции протеста в Грузии начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей 20 июня в Тбилиси. В ней принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.

Как объяснил сам Гаврилов, в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе, который позже ушел со своего поста.

Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. В ходе столкновений пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных.

В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в эту страну.

Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.