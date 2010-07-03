В Кремле назвали протесты в Тбилиси русофобской провокацией

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В Кремле считают протесты в Тбилиси русофобской провокацией, ситуация вызывает обеспокоенность российских властей.

"Все то, что вчера происходило в Грузии, является не чем иным, как русофобской провокацией. Конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ситуацию также оценили в Госдуме. Член комитета по международным делам Антон Морозов считает, что протесты являются отголоском внутриполитической борьбы в стране.

"Визит российской делегации использовали как повод для нагнетания напряженности и мобилизации протестной активности. Как известно, сессия Межпарламентской ассамблеи православия проводилась в Тбилиси именно по приглашению парламента Грузии, и при этом они брали на себя обязательства обеспечить необходимые организационные вопросы", – цитирует RT российского парламентария.

В столкновениях в Тбилиси пострадали около 70 человек. Протесты начались накануне, митингующие пошли на штурм здания парламента, потребовали отставки его председателя Ираклия Кобахидзе. Полиция начала стрелять в воздух. Для разгона собравшихся использовали слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня протестующие устроили погром в офисе правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Протесты могут возобновиться вечером 21 июня. Возобновить акцию призвала грузинская оппозиция. Сейчас территория, где накануне собрались протестующие, зачищена и охраняется властями.

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию, пока политическая ситуация в стране не стабилизируется.

