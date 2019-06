В Грузии митингующие штурмуют здание парламента. Об этом сообщает ТАСС.

По данным грузинского телеканала Imedi, между участниками акции и сотрудниками отряда специального назначения происходят потасовки. В настоящий момент некоторым митингующим удалось прорваться в здание парламента.

Thousands took to the street in anti-govt rally in #Georgia's #Tbilisi https://t.co/1jOC4txy8U pic.twitter.com/N9iAbmsFZ0