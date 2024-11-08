Минюст США заявил о предотвращении попытки убийства Трампа по заказу Ирана

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Иран готовил убийство избранного президента США Дональда Трампа. Занимавшемуся организацией преступления агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери предъявлены обвинения, заявление опубликовано на сайте американского Минюста.

"Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа", – уточнил генпрокурор Меррик Гарланд.

По данным ведомства, Шакери получил задание 7 октября. Предварительно установлено, что сейчас он находится в Иране. В США удалось арестовать его пособников Карлайла Ривера и Джоната Лоадхольта, подчеркнул Минюст. Как объяснило ведомство, они следили за американцем иранского происхождения, чье имя не сообщается, с целью его убить. За это им обещали 100 тысяч долларов.

Кроме того, самому Шакери в КСИР предложили устроить слежку за двумя американцами еврейского происхождения в Нью-Йорке за 500 тысяч долларов и за израильскими туристами на Шри-Ланке. Минюст добавил, что ему может грозить до 100 лет заключения.

В октябре СМИ писали, что власти Ирана якобы принимают активные попытки убить Трампа. Журналисты сообщили, что поговорили об этом с 24 чиновниками, в числе которых есть бывшие парламентарии, агенты Секретной службы и высокопоставленные чиновники. Они рассказали изданию о попытках ведения цифровой слежки за бывшими госслужащими и их родственниками.

Ранее Трамп запросил военную авиацию и технику, а также ограничения полетов над его домами и митингами в свете якобы угрозы его жизни от Ирана. Кроме того, в семи штатах было размещено пуленепробиваемое стекло для использования в ходе предвыборной кампании.

