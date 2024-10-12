Politico: Байден заявил, что США сочтут актом войны покушения Ирана на Трампа

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон будет воспринимать любые попытки покушения на жизнь экс-президента США Дональда Трампа со стороны Ирана как акт войны. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Белого дома.

По их словам, американский лидер поручил направить сообщения "на самые высокие уровни" иранского правительства с требованием прекратить заговоры против Трампа и других бывших чиновников США.

Так, по версии США, кроме Трампа, целью Тегерана также являются экс-госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

Трамп запросил ранее военную авиацию и технику, а также ограничения полетов над его домами и митингами в свете якобы угрозы его жизни от Ирана. Кроме того, в семи штатах было размещено пуленепробиваемое стекло для использования в ходе предвыборной кампании.

Байден пообещал удовлетворить просьбу Трампа и поручил Пентагону предоставить республиканцу все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом.

В Иране отвергали обвинения в адрес Тегерана в причастности к покушению на Дональда Трампа, назвав подобные заявления предвзятыми и безосновательными.