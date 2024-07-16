IRNA: Иран отверг обвинения в причастности к покушению на Трампа

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Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в причастности к покушению на бывшего президента США Дональда Трампа. Сотрудник иранской миссии назвал подобные обвинения предвзятыми и безосновательными, его слова передает агентство IRNA.

Американские власти пару недель назад получили информацию, согласно которой Иран якобы планировал покушение на Трампа. При этом нет свидетельств о том, что стрелявший в Трампа Томас Мэттью Крукс был как-то связан с упомянутым планом, уточнили СМИ.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. В него выстрелили несколько раз, пока он произносил свою речь. Охрана увела Трампа со сцены. У бывшего президента было ранено ухо.

В результате стрельбы скончался один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания, заключили в ФБР.