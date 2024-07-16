Трамп сообщил о влиянии на него пережитого покушения

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Бывший американский президент Дональд Трамп сказал, что пережитое покушение во время митинга в Пенсильвании повлияло на него. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ABC News.

"Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, (покушение. – Прим. ред.) повлияло (на меня. – Прим. ред.)", – сообщил он.

Покушение на Трампа случилось 13 июля в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, в него несколько раз выстрелили. Охрана оперативно увела Трампа со сцены. У экс-президента было ранение уха.

Также в результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого. ФБР уже установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.

После случившегося Трамп появился на публике с перебинтованным ухом. Он приехал на национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, где вышел на сцену перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост президента США.