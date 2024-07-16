Трамп впервые появился на публике после покушения

Фото: AP Photo/Charles Rex Arbogast

Бывший президент США Дональд Трамп впервые появился на публичном мероприятии после покушения. Политик приехал на национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, Трамп вышел на сцену перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост американского президента. Присутствовавшие на съезде обратили внимание, что у политика забинтовано ухо.

Съезд республиканцев проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. В ходе него Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов, а сенатора Джея Ди Вэнса – кандидатом на пост вице-президента США.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. В него выстрелили через пару минут после того, как он начал свою речь. Охрана оперативно вывела со сцены политика. У него было окровавлено ухо. Кроме того, в результате стрельбы погиб один человек, который находился на митинге, а также двое оказались тяжело ранены.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.