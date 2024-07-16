Байден назвал республиканского кандидата в вице-президенты США Вэнса "клоном Трампа"

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Американский президент Джо Байден назвал кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии сенатора Джей Ди Вэнса полным клоном экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

"Клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы", – цитирует Байдена РИА Новости.

По данным издания Politico, действующая вице-президент США Камала Харрис позвонила Вэнсу и предложила ему провести теледебаты.

Республиканцы номинировали Джея Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов, заявив, что только он соответствует необходимым критериям для номинации и обладает достаточной поддержкой.

Съезд республиканцев проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. В рамках него партия также официально выдвинула Трампа на пост лидера США.