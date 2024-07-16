ТАСС: Трамп в случае переизбрания начнет переговоры с РФ по Украине

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Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания может начать переговоры с Россией по конфликту на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного функционера Республиканской партии, непосредственно принимающего участие в национальном съезде в Милуоки.

Он отметил, что на сегодняшний день демократы в США не ведут подобных переговоров с Москвой. Трамп, в свою очередь, будет готов вступить в диалог с Владимиром Путиным без каких-либо посредников, добавил политик.

Республиканец подчеркнул, что странам НАТО нет необходимости присутствовать на Украине, а действующий конфликт должен быть решен путем переговоров.

"Пришло время положить конец войне между Украиной и Россией. Вся земля в мире не стоит жизни стольких людей. Давайте положим этому конец. Я верю, что у Дональда Трампа хватит харизмы и хватки с обеих сторон, чтобы положить этому конец. Это, пожалуй, самое важное, что должен сделать Трамп", – отметил он.

Политик также заявил, что западным странам следовало прислушиваться к российским красным линиям по Украине, а также не стоило их пересекать.

Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов. В ходе съезда партии кандидатура Трампа набрала достаточно голосов, чтобы представлять политическую силу на выборах главы государства в 2024 году.

Кроме того, республиканцы также номинировали сенатора Джея Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов. Утверждалось, что только Вэнс соответствует необходимым критериям для номинации и обладает достаточной поддержкой.

Съезд республиканцев проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. Выборы президента США состоятся 5 ноября.