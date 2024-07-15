Bloomberg: Трамп предложил экс-сопернице Хейли выступить на съезде республиканцев

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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп попросил у своей экс-соперницы по предвыборной гонке Никки Хейли выступить на съезде членов Республиканской партии, который состоится в Милуоки на текущей неделе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По информации издания, Трамп после покушения хочет воспользоваться этим инцидентом и объединить партию, наводя контакты с теми, кто при других обстоятельствах мог бы отказаться от взаимодействия с ним. Как сказано в сообщении, Хейли выступит на съезде уже 16 июля.

Хейли объявила о выходе из гонки кандидатов в президенты США от партии республиканцев в начале марта. Она уточнила, что нынешний американский конгресс стал недееспособен и ситуация становится только хуже. При этом в своей речи Хейли не стала призывать своих избирателей поддерживать на выборах Трампа.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы раздались через пару минут после начала речи политика. Охрана оперативно увела со сцены Трампа, у которого было окровавлено ухо. В результате стрельбы также погиб один присутствовавший на митинге человек, а еще двое оказались тяжело ранены.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.

По данным СМИ, полиция расценивала стрелявшего в Трампа мужчину как угрозу еще до начала митинга. Они заметили его рядом с местом проведения мероприятия и сразу сочли поведение злоумышленника у рамок металлоискателя подозрительным.

