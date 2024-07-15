Песков: контактов Путина и Трампа после покушения не было и не планируется

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин не связывался с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом после совершенного на него покушения в Пенсильвании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он не связывался, и никаких контактов не планируется", – цитирует представителя Кремля "Газета.ру".

Он также подчеркнул, что в Москве осуждают нападение на Трампа.

Покушение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Американские СМИ также выяснили, что правоохранители расценивали стрелявшего в Дональда Трампа мужчину как угрозу еще до начала митинга. Они обратили на него внимание рядом с местом проведения мероприятия и сразу сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным.