Устроивший стрельбу на митинге Трампа являлся членом стрелкового клуба

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Томас Мэттью Крукс, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа, являлся членом стрелкового клуба города Клэртон штата Пенсильвания, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телекомпанию CBS, которая пообщалась с президентом этого клуба Биллом Селлитто.

В свою очередь, одноклассник нападавшего рассказал, что Крукс стремился к тому, чтобы войти в команду по стрельбе из винтовки в своей школе в Бетел-Парке, однако ему не удалось пройти отбор.

Собеседник журналистов отметил, что Томас был "нормальным парнем", "милым мальчиком, который никогда ни о ком не говорил плохо".

При этом другой его одноклассник рассказал, что тот вел замкнутый образ жизни и нередко появлялся в школе в камуфляжном костюме и охотничьей одежде.

Нападение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Американские СМИ также выяснили, что правоохранители расценивали стрелявшего в Дональда Трампа мужчину как угрозу еще до начала митинга. Они обратили на него внимание рядом с местом проведения мероприятия и сразу сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным.